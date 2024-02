Sportivo Trinidense e El Nacional ficam igualados na Libertadores

No Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Sportivo Trinidense e El Nacional se enfrentaram pela segunda fase eliminatória anterior aos grupos da Libertadores. E, com gols na parte final dos dois tempos, o compromisso terminou 1 a 1. Dessa forma, o vencedor do confronto decisivo no Equador, em 29 de fevereiro, estará na terceira fase.

Em uma partida bastante física, os anfitriões pareciam se sentir mais confortáveis no ambiente onde tinham a capacidade de reter a posse. Porém, o elemento em comum era a dificuldade de transformar os lances de ataque em chutes que trouxessem perigo as metas de Victor Samudio e Leodan Chalá, respectivamente.

Porém, aos 34 minutos, o ataque do Trinidense se aproveitou de uma bola espirrada pela zaga e criou a chance onde inaugurou o marcador. Após corte parcial dos equatorianos, Oscar Giménez ajeitou de cabeça e Fernando Romero acertou um petardo com a perna direita. Indo no ângulo esquerdo de Chalá, o arqueiro do El Nacional não teve qualquer chance de defesa.

Tentou resistir, mas…

Com a vantagem no placar, o time da casa pareceu com maior cautela em sua postura. Com a preferência, nesse sentido, de sair em bolas mais longas apenas quando a oportunidade surgia de maneira absolutamente clara. Por outro lado, o El Nacional até tinha mais agressividade e clareza nas suas investidas, mas parava em providenciais intervenções de Victor Samudio.

Assim, o confronto foi se desenvolvendo em um ‘ataque contra defesa’ até que, aos 29 minutos, Bryan Tana acertou um excelente lançamento nos pés de Tomson Minda. O camisa 77, com categoria, deu apenas uma cavadinha pra tirar o goleiro Samudio do lance e confirmar a igualdade no duelo de Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.