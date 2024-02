Bayer Leverkusen x Mainz 05: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Bundesliga 2023/24. Afinal, nesta sexta-feira, o líder Bayer Leverkusen recebe o Mainz 05 na abertura da 23ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam na BayArena, às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do OneFootball e do Canal Goat a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Bayer Leverkusen

Os líderes do Campeonato Alemão seguem invictos no torneio e estão cada vez mais perto do título nacional. Afinal, com oito pontos de vantagem para o Bayern de Munique, segundo colocado, o time de Xabi Alonso tem o caminho aberto para erguer o troféu. Dessa forma, caso conquiste seja campeão, será a primeira título do Bayer Leverkusen na Bundesliga.

Como chega o Mainz 05

O Mainz, por outro lado, vive situação delicadíssima e briga contra o rebaixamento. Com 15 pontos, o clube está na penúltima colocação, mas nem a vitória tira os comandados de Bo Henriksen da degola. Em caso de triunfo, porém, o time pode terminar a rodada na 16ª posição, que é a zona de disputa do playoff ao final da temporada contra o terceiro colocado da segunda divisão.

BAYER LEVERKUSEN X MAINZ 05

Bundesliga 2023/24 – 23ª rodada

Data e horário: 23/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

BAYER LEVERKUSEN: Hrádecký; Kossounou, Tah e Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo e Wirtz; Schick e Adli. Técnico: Xabi Alonso

MAINZ 05: Zentner; Kohr, Van den Berg e Guilavogui; Mwene, Barreiro, Amiri e Caci; Gruda, Lee e Onisiwo. Técnico: Bo Henriksen

Árbitro: Timo Gerach

Assistentes: Florian Heft e Robert Wessel

VAR: Felix Zwayer

