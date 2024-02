Corinthians vence fácil o Cianorte e se classifica na Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Timão derrotou o Cianorte por 2 a 0, em Maringá (PR) e se classificou. Os gols foram de Wesley e Romero, duas vezes. Com o resultado, o Corinthians enfrenta o vencedor do duelo entre Olaria e São Bernardo. A partida acontece na próxima quarta-feira (28), com o mando de campo do clube carioca.

O próximo compromisso do Timão é contra a Ponte Preta, domingo (25), pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Do mesmo modo e na mesma data, o Cianorte tem confronto estadual. Só que pelo Campeonato Paranaense, diante do Andraus Brasil, pela 11ª e última rodada da primeira fase da competição.

Corinthians resolve o jogo no primeiro tempo

O Corinthians, em resumo, praticamente começou o jogo vencendo por 1 a 0. Isso porque logo aos dois minutos Gustavo Henrique lançou Wesley na direita, o atacante driblou a marcação, entrou na área, cruzou, a bola desviou no zagueiro Raphael e entrou.

A vantagem no placar, contudo, não desanimou o Timão. Ao contrário, aos nove, Wesley cruzou para a área e Maycon carimbou a trave. A pressão, afinal, acabou fazendo efeito aos 30. Após pressionar a saída de bola, Garro passou para Romero, que girou e ampliou o placar.

Segundo tempo

Assim como terminou o primeiro tempo, começou o segundo: domínio absoluto do Corinthians. As chances de ampliar o placar aconteceram já nos primeiros minutos. Até que, aos 17, Romero marcou novamente. Pedro Henrique cruzou, Wesley escorou e o atacante marcou seu segundo gol na partida.

Ao contrário do que se poderia imaginar, o terceiro gol não arrefeceu os ânimos do Timão. Desse modo, o quarto gol esteve perto por diversas vezes. Maycon, Romero, Rojas e Guilherme Biro quase ampliaram o placar. Por fim, já nos acréscimos, Gustavo Henrique arriscou de fora da área e a bola beliscou a trave antes de sair.

CIANORTE 0 X 3 CORINTHIANS

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 22/02/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Público: 11.954

Renda: R$ 2.041.010

CIANORTE: Vinícius, Adriano (Lucas Lourenço, 17’/2°T) , Raphael, Matheus Guedes e Samuel Toscas; João Mafra, Juninho (Nicolas, 26’/2°T) e Natham (Marlon Mykaion, 21’/1°T); Júnior Dutra (Carlos Alberto, 17’/2°T), Vinícius Faria e Guilherme Beléa (Guilherme, 15’/2°T). Técnico: José Roberto Lucini.

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto Vera, 18’/2°T), Maycon (Guilherme Biro, 28’/2°T) e Rodrigo Garro; Romero (Giovane, 35’/2°T), Wesley (Mosquito, 35’/2°T) e Pedro Henrique (Matias Rojas, 18’/2°T). Técnico: Antonio Oliveira.

Gols: Wesley (2’/1°T), Romero (30’/1°T e 17’/2°T)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Cartão Amerelo: Junior Dutra (CIA); Hugo (COR)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.