Atitude de Gabigol gera bronca de Tite no Flamengo; entenda

A goleada do Flamengo sobre o Boavista na terça-feira teve momentos de treta. Após a partida, afinal, no vestiário do Maracanã, o técnico Tite repreendeu o atacante Gabigol na frente dos atletas. O motivo? A atitude do camisa 10 antes do pênalti perdido por Pedro durante o jogo.

De acordo com o “ge”, Tite não gostou da atitude do camisa 10, que pediu para cobrar o pênalti. Na ocasião, Gabigol estava do lado de fora gramado esperando para entrar. O juiz, porém, não autorizou a substituição e, dessa forma, Pedro cobrou. O camisa 9 desperdiçou e foi substituído sob algumas vaias.

Gabigol perguntou a Tite se poderia cobrar o pênalti e pediu para que Arrascaeta perguntasse a Pedro sobre a cobrança. Após a partida, porém, o treinador rubro-negro repreendeu o camisa 10 e disse que a decisão valeria caso fosse ao contrário também. Ou seja, se Gabi estivesse em campo, ele cobraria, independentemente de Pedro estar na beira do gramado para substituí-lo.

Ainda segundo o portal, as cobranças de Tite são normais aos atletas. O treinador gosta de resolver as coisas às claras para que todos fiquem cientes.

