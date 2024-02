Flamengo acerta patrocínio de R$ 10 milhões para a manga

O Flamengo anunciou um novo patrocinador: a Kwai, representada pela Joyo Tecnologia Brasil LTDA. A partir do Fla-Flu deste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campenato Carioca, a logomarca da empresa estará na manga do uniforme rubro-negro.

Na noite desta quarta-feira (22), o Conselho Deliberativo do clube aprovou o contrato, com 116 votos a favor e uma abstenção. O acordo é válido até dezembro de 2024, com o valor de R$ 10 milhões. Com a inclusão da Kwai, a camisa do Flamengo passa a valer R$ 214,3 milhões, com exceção do contrato trimestral do BRB.

Os demais patrocínios na camisa do clube são: Pixbet, Adidas, Mercado Livre, ABC, Assist card e Tim.

