Diniz não poupa críticas à arbitragem: ‘O jogo foi manchado’

O técnico Fernando Diniz era um dos mais irritados no Fluminense após a derrota para a LDU, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Visivelmente contrariado pela atuação do árbitro colombiano Andrés Rojas, ele reclamou, sobretudo, de um pênalti não marcado a favor do Tricolor, ainda na primeira etapa.

Na jogada, Cano caiu na área após um choque com Quiñónez, da LDU. O lance foi para o VAR, mas Rojas não marcou a penalidade. De acordo com Diniz, o lance controverso acabou influenciando diretamente no resultado do jogo, que terminou com a vitória equatoriana por 1 a 0.

“É sempre difícil jogar aqui. A altitude, para quem não é do futebol e vê pela televisão, parece inofensiva. Mas jogamos contra uma equipe bem treinada, não por acaso campeã da Sul-Americana. E, infelizmente, o jogo foi manchado pelo que todo mundo viu. Um erro grosseiro da arbitragem. O lance do pênalti não tem interpretação, não tem ângulo de interpretação. Fica aqui o nosso repúdio, pois há muita coisa envolvida. Houve interferência claríssima da arbitragem no resultado final”, reclamou o técnico.

Fluminense e LDU voltam a se encontrar na próxima quinta, mas no Maracanã, pelo jogo de ida da decisão. Para ser campeão, o Flu precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença.

