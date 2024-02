Pep Guardiola revela sonho de treinar seleção: ‘É preciso que te queira’

Pep Guardiola é o melhor treinador de futebol do mundo. Aliás, já era possível falar isso, mas a premiação do The Best, da Fifa, confirmou o que a maior parte dos amantes do futebol pensava. No entanto, mesmo no topo, ele revelou um desejo ainda não realizado.

O comandante do Manchester City revelou o sonho de treinar uma seleção no mundo, seja na Copa do Mundo ou até mesmo na Eurocopa.

“Gostaria de treinar uma seleção em uma Copa do Mundo ou uma Eurocopa. Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção, é preciso que ela te queira, como os clubes”, destacou em entrevista à “Espn”.

Guardiola tem 37 títulos na carreira. Aliás, no futebol, somente Sir Alex Ferguson tem mais troféus. Guardiola, no entanto, garante que quer mais.

“Quando comecei, não pensava em ganhar as ligas, ser campeão da Champions. Pensava: se tenho trabalho, tudo bem. Gostaria de ter a experiência de viver uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, uma Copa América, o que seja. Gostaria de vivenciar isso. Não sei quando, daqui cinco, dez, 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa como treinador”, revelou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.