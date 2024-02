Governo francês se despede de Mbappé: ‘Uma página virada’

O atacante Kylian Mbappé deixará o PSG para jogar no Real Madrid quando seu contrato com o clube francês acabar. Portanto, no meio de 2024, o jogador vai para o futebol espanhol. No entanto, a saída já causa emoção e até o governo da França já se despediu do jogador.

A Ministra de Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, chamou Mbappé de notável e desejou sorte ao atleta em seu novo clube.

“É verdade que, claramente, uma página está sendo virada. Me Lembro de tudo de maravilhoso que ele trouxe para este campeonato. Na Ligue 1, foi um dos heróis mais notáveis dos últimos anos. Acho que devemos desejar a ele boa sorte no decorrer de sua carreira”, disse em entrevista à emissora “RMC Sport”.

Castéra, aliás, ressaltou que o atacante segue sendo um nome importante para o esporte francês e desejou felicidades em seu novo clube.

“Ele continua sendo o capitão da seleção e tem jogos magníficos pela frente em 2024. Estou obviamente pensando na Eurocopa, mas também nos Jogos Olímpicos. Temos a sorte de ter um homem tão bom conosco. Temos de lhe enviar todos os nossos votos de felicidades”, complementou a mandatária.

Mbappé é sonho antigo do Real Madrid. Aliás, a primeira tentativa de contratação ocorreu já em 2017, quando ele deixou o Monaco para assinar com o PSG, mas sempre com recusas do jogador. No entanto, agora o atleta decidiu por dar mais um passo na carreira.

