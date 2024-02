Palmeiras pode garantir classificação antecipada no mata-mata do Paulistão

O Palmeiras se prepara para encarar o Mirassol neste sábado (24), às 18h, na Arena Barueri, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida pode representar mais que três pontos para o time de Abel Ferreira. Afinal, em caso de vitória, o Verdão pode garantir sua classificação ao mata-mata do Estadual.

Para confirmar a classificação, o Palmeiras precisa de uma vitória simples e contar com um tropeço da Ponte Preta, terceira colocada do Grupo B. A equipe de Campinas encara o Corinthians, às 20h, do domingo, na Neo Química Arena.

Isso porque o Verdão lidera o grupo B, com 18 pontos. O segundo colocado é o Água Santa, com 14, e a Ponte Preta vem na sequência, com 13. Após a décima rodada, restarão apenas duas partidas para a Macaca. Desta maneira, se a equipe comandada por Abel Ferreira vencer, chegará aos 21 pontos e não será mais alcançada pelo time de Campinas caso ela empate ou perca. Isso porque restarão apenas mais dois jogos para o time do interior na fase de grupos. O Verdão tem um jogo a menos contra a Portuguesa.

Palmeiras também pode garantir liderança do grupo

Além disso, o Alviverde também pode garantir a primeira posição do grupo B. Para isso, o Verdão precisa vencer o seu jogo diante do Mirassol e contar com uma derrota do Água Santa, que encara o Novorizontino, às 16h de sábado, e com um tropeço da Ponte Preta.

Assim, restará ao Palmeiras brigar pela liderança da classificação geral, como foi no ano passado. Atualmente, o primeiro colocado do geral é o Santos.

