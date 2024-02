Marlon detona arbitragem de LDU x Fluminense: ‘Roubado’

Marlon não poupou críticas para arbitragem depois do jogo entre LDU e Fluminense. O zagueiro, dessa forma, relembrou os lances polêmicos da partida e afirmou que os jogadores tricolores foram roubados em Quito (Equador).

“É diferente de quando se tem jogo. O jogo fluiu, é distinto. O Fluminense hoje foi roubado, isso foi nítido. A arbitragem um desastre. São coisas que precisamos ressaltar. Antes do lance da falta tem um escanteio para nós que a arbitragem não deu. Depois eles (LDU) dão tiro de meta, sofrem falta e acontece o gol. Então existe todo um enredo. Infelizmente, com a arbitragem desse jeito, é complicado”, disse Marlon para ESPN.

LDU x Fluminense

Marlon começou no banco de reservas, mas entrou em campo no decorrer do segundo tempo. O Fluminense tentou, mas não conseguiu sair com uma vitória no Equador. A partida terminou 1 a 0 para LDU, com gol de Arce nos acréscimos.

Portanto, os jogadores tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para serem campeões da competição. Aliás, Fluminense e LDU se reencontram na próxima quinta-feira (29/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

