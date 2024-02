São Paulo tem dor de cabeça para montar zaga contra o Guarani

O São Paulo encara o Guarani neste domingo (25), às 18h, no Brinco de Ouro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Mas para a partida, o técnico Thiago Carpini pode ter um grande problema no setor defensivo. Isso porque o treinador pode ter até três desfalques na zaga neste próximo compromisso.

No duelo contra o RB Bragantino, Arboleda recebeu cartão vermelho após uma grande polêmica. O equatoriano, que era o último marcador do São Paulo, chegou atrasado e acertou em cheio o atacante Talisson. O juiz não marcou a falta e, na sequência, Helinho deu um pontapé em Erick e recebeu o vermelho. Após revisão do VAR, o árbitro manteve o cartão para o atacante do Massa Bruta e também expulsou o zagueiro do Tricolor. Assim terá que cumprir suspensão.

Por outro lado, Diego Costa também poderia ter recebido uma punição maior. O defensor deu um carrinho próximo à área e recebeu o amarelo. Foi o terceiro do jogador, que terá que cumprir suspensão automática. Contudo, no lance, o juiz até acabou chamado ao VAR para expulsar o atleta, mas não aplicou a advertência.

Já no treino desta quinta-feira (22), o zagueiro Alan Franco não foi a campo para o treinamento por causa de dores na região posterior da coxa direita. O jogador argentino ficou apenas na parte interna do CT da Barra Funda e, desta forma, passa a ser dúvida.

Quem pode formar a zaga do São Paulo?

Assim, Thiago Carpini tem apenas Ferraresi como uma das opções que já atuou na temporada. Quem pode aparecer no time titular é o jovem Matheus Belém. Formado na base do São Paulo, o jogador renovou com o clube até o final de 2026 e espera ter mais oportunidades. Assim, o duelo contra o Guarani pode ser o primeiro dele no ano.

Contudo, caso Carpini não sinta confiança no jovem, outra opção é improvisar Luiz Gustavo. O veterano já fez a função em seus anos de Europa, colocou-se à disposição do treinador para ajudar quando necessário, mas a situação não é vista como plano A pelo técnico.

