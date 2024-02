Felipe Melo questiona Fla-Flu: ‘Se fosse ao contrário não teria jogo’

O Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (23/02), no Aeroporto do Galeão. Assim, Felipe Melo parou para conversar com os jornalistas presentes e fez um questionamento sobre o clássico diante do Flamengo.

“Ninguém fala absolutamente nada. Foi só um joguinho na altitude, seis horinhas de voo. O jogo de domingo às 4h da tarde. Penso que se fosse ao contrário não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que o Flamengo faria o jogo, ou é só com o Fluminense? Mas é isso. É um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte. Se reforçou ainda mais. Então é sempre uma decisão a parte”, disse Felipe Melo.

LEIA MAIS: Revoltado com árbitro, Felipe Melo abandona coletiva no Equador

Flamengo x Fluminense

O jogo entre Flamengo e Fluminense ficou marcado durante os jogos da Recopa Sul-Americana. Portanto, é possível que Fernando Diniz poupe alguns titulares no clássico. O duelo vale muito para ambos os lados. Afinal, os times estão empatados em números de pontos e competem pela primeira colocação do Campeonato Carioca.

Aliás, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (25/02), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada da Taça Guanabara. Em seguida, os jogadores tricolores vão em busca do título inédito da Recopa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.