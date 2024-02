Luiz Gustavo rasga elogios a De Bruyne: “Melhor passador do mundo”

Luiz Gustavo, atual volante do São Paulo, é o convidado do Bola da Vez, programa que vai ao ar neste sábado (24), às 22h, na ESPN e Star+. O jogador chegou em 2024 para reforçar o Tricolor paulista e ser mais uma opção para o técnico Thiago Carpini.

Com tantos atletas para se inspirar, ele teve o desafio de selecionar os melhores jogadores com quem já jogou junto. Assim, até um algoz da Seleção Brasileira acabou lembrado.

“Para mim, sem dúvidas, o Ribéry. Coisa absurda, o nível de confiança, o nível de futebol que ele conseguia jogar com tranquilidade, resolvendo muito para nós. Na Alemanha, o De Bruyne, mesmo estando naquela coisa de talento para começar a um jogador que virou agora, já era uma coisa absurda”.

Aliás, De Bruyne ganhou mais do que uma mera lembrança. Afinal, para Luiz Gustavo, o belga é, atualmente, o melhor passador do mundo.

“Um cara que para mim, na questão de último passe, sem dúvidas é um dos ou o melhor do mundo. Os passes dele são incríveis, facilita muito para os atacantes. Realmente é só colocar o pé que vão fazer o gol porque é uma coisa muito precisa.”

Carreira de Luiz Gustavo

Com um currículo admirável, Luiz Gustavo já passou por grandes clubes antes de retornar ao Brasil, como Bayern de Munique, Olympique de Marseille, e recentemente, Al-Nassr, dos Emirados Árabes. Com uma bagagem tão grande, o jogador ainda teve passagem pela Seleção Brasileira, quando ganhou projeção na Alemanha e acabou lembrado pelo técnico Felipão, em 2014, para a disputa da Copa do Mundo.

