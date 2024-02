Vasco ainda quer acertar com dois reforços antes do fechamento da janela

Ainda com lacunas no elenco, o Vasco monitora o mercado em busca de potenciais reforços para o seu time. Um dos principais alvos é um centroavante reserva para criar uma concorrência com Vegetti. A diretoria trabalha para fechar com um atleta mais barato, mas que consiga render. Ou seja, com bom custo-benefício. A 777 Partners entende que já fez boas aquisições para qualificar o grupo de jogadores.

Importante destacar que o clube recentemente obteve êxito no processo de renovação com o seu titular, Vegetti. Mesmo assim, a avaliação é de que será necessária uma opção para ele. A propósito, tal alternativa chegaria inicialmente para ser reserva. Atualmente, Ramón Díaz conta com o jovem Rayan no elenco para fazer a mesma função. Apesar disso, a preferência do atacante, de 17 anos, é atuar pelos lados do campo, mas também pode jogar mais centralizado ou ao lado do Pirata.

Inclusive, a comissão técnica entende que Rayan tem bastante potencial. Porém, seu processo de amadurecimento precisa ser com cautela. Assim, a decisão é de que ainda não é momento ideal para o garoto ser o sucessor imediato de Vegetti. A comissão técnica, em parceria com a diretoria, já identificou jogadores que se encaixam no perfil. Além de planejamento com relação aos valores a se gastar. O próximo passo é esperar a aprovação da 777 Partners e depois apresentar as ofertas.

Vasco segue de olho em oportunidades de mercado

O Cruz-Maltino ainda conta com duas semanas para contratar novos jogadores. Afinal, a janela de transferências fecha no dia 7 de março. Até aqui, o clube de São Januário anunciou oficialmente oito contratações. O Gigante da Colina, aliás, não descarta iniciar tratativas com jogadores avaliados como oportunidades de mercado.

Por sinal, pelo menos três reforços se adequam neste tipo de cenário. São os casos do goleiro Keiller, emprestado pelo Internacional até o final da temporada. Assim como o lateral-esquerdo Victor Luis, que rescindiu com o Coritiba e assinou sem custos até o final de 2024. Já o volante Galdames custou entre 200 mil e 250 mil euros aos cofres (cerca de R$ 1 milhão a R$ 1,3 milhão na cotação do período) do Vasco.

Tanto o arqueiro como o chileno estavam sem espaço em seus respectivos clubes. O segundo, aliás, vem demonstrando ser uma grata surpresa. Isso porque demonstra rápida adaptação e boas atuações. Em três partidas foi titular em todas, com um gol na vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo. Bem como assistência para o único gol do triunfo sobre o Audax, na Arena da Amazônia.

Alguns jogadores que o Cruz-Maltino tem conversas iniciais são os meio-campistas Gabriel e Carlos De Pena, ambos do Internacional. Vale ressaltar que ainda não há proposta oficial. Com relação ao volante, a tendência é maior de que haja um desfecho positivo. Até porque com a chegada de reforços desde o início da última temporada e lesão grave no joelho direito, tornou-se quinta opção da equipe. A respeito do uruguaio, há um interesse também do Corinthians.

