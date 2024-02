Presidente do Fluminense promete entrar com medidas contra arbitragem

Mário Bittencourt não ficou nada satisfeito com as decisões do árbitro no jogo entre LDU e Fluminense. O presidente do clube, dessa forma, relembrou os erros no Equador, criticou parte da imprensa e prometeu tomar medidas cabíveis contra arbitragem.





LEIA MAIS: Felipe Melo questiona Fla-Flu: ‘Se fosse ao contrário não teria jogo’

Presidente do Fluminense reclama da arbitragem

“Tão lamentável quanto o erro absurdo do árbitro em não marcar o pênalti no Cano, me deixa estupefato que parte da imprensa esportiva ignore que, além do empurrão, Cano tenha sido pisado no pé esquerdo dentro da área. Foram dois pênaltis no mesmo lance, um empurrão e um pisão! Ahhh, já ia me esquecendo…alguns deles ainda falam que a não marcação do pênalti não interferiu no resultado do jogo e ignoram também os quase 3 mil metros de altitude onde a partida foi disputada”, disse Mário Bittencourt no Twitter.

“Enfim… na próxima quinta-feira, diante de nossa enorme torcida, vamos buscar o resultado e mais esse título para nosso clube, com a mesma humildade de sempre. Sobre o erro grotesco de arbitragem, já estamos tomando as medidas administrativas cabíveis, sempre respeitando os trâmites legais e as instituições”, completou Mário Bittencourt.

LEIA MAIS: Marlon detona arbitragem de LDU x Fluminense: ‘Roubado’

O Fluminense, desse modo, reclama de um pênalti não marcado em cima de Cano no primeiro tempo. O árbitro acabou sendo chamado pelo VAR, mas optou por não assinalar infração. A partida terminou 1 a 0 para LDU, com gol de Arce nos acréscimos da segunda etapa.

Aliás, Fluminense e LDU se reencontram na próxima quinta-feira (29/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. A equipe tricolor, dessa forma, precisa vencer por dois gols de diferente para ser campeão da competição. Além disso, uma vitória mínima leva a decisão para prorrogação e, posteriormente, pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.