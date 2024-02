Santos jogará com uniforme 2 contra o São Bernardo no Morumbis

Apesar de estar listado como mandante, o Santos não usará seu tradicional uniforme branco contra o São Bernardo. O Peixe encara o Tigre neste domingo (25), às 11h, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Contudo, o Alvinegro Praiano optou por utilizar sua camisa listrada no embate.

O motivo é simples. A iniciativa partiu de um pedido de um conselheiro do clube, que indicou ao Comitê de Gestão que o time pudesse utilizar o uniforme como homenagem aos 40 anos do título do Campeonato Paulista de 1984. A proposta ressalta que esta conquista foi a última relevante que o clube faturou até 2002, ano que venceu o Brasileirão.

“Manto Listrado, calção branco e Morumbis. Uma combinação que marcou a história santista ao passar dos anos. Domingo é dia de reviver esses momentos. Domingo é dia de branco e preto”, escreveu o Peixe, em uma publicação nas redes sociais.

Além de utilizar o uniforme, o Santos também planeja realizar uma homenagem ao ex-atacante e ídolo eterno Serginho Chulapa. O camisa 9 foi responsável pelo gol do título paulista de 1984.

Em 2024, o Santos disputou quatro jogos com camisas listradas, todos como visitante, com três vitórias e uma derrota. Aliás, o revés ocorreu no clássico contra o Palmeiras. Por outro lado, as vitórias foram contra Botafogo-SP, Água Santa e São Paulo, esta última justamente no Morumbis, palco do próximo jogo.

