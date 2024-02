Carlos Miguel mantém invencibilidade impressionante no Corinthians

No dicionário português, a palavra ”derrota” significa insucesso; resultado desfavorável. Contudo, para o goleiro Carlos Miguel, o termo segue como desconhecido. Afinal, na vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Cianorte, nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil, o arqueiro fez seu 12° jogo pelo Timão e ainda não sabe o que é perder.

Carlos Miguel estreou no Corinthians em 2022 e desde então coleciona números impressionantes. São 12 jogos, com 10 vitórias e dois empates. Foram apenas quatro gols sofridos e uma invencibilidade que empolga qualquer corintiano. Além disso, neste período, foram 40 defesas, sendo oito delas considerada difíceis, além de oito jogos sem sofrer um tento sequer.

O goleiro não atuava desde a rodada final do Brasileirão do ano passado, quando defendeu o gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba. As boas atuações fizeram com que a torcida pedisse Carlos Miguel no lugar de Cássio. Contudo, o arqueiro prefere manter o respeito e a hierarquia com o ídolo.

“Ele é um exemplo de trabalho e dedicação. Ele vir aqui de manhã mostra o exemplo para querer ajudar a gente. Consegui ajudá-lo também jogando. Fico feliz por ter jogado. Torcedor quer sempre o bem do clube. Às vezes têm as escolhas deles. Temos um treinador bem sábio e com currículo, que trabalha bastante, e vai saber o melhor para a equipe. Se estiver à disposição, sempre tentarei fazer o melhor”, disse Carlos Miguel, após a partida.

Carlos Miguel pede passagem no Corinthians

Aliás, são três jogos consecutivos sem sofrer gols. A última vez que Carlos Miguel foi vazado foi em julho, no triunfo por 2 a 1 contra o Universitário, pela Sul-Americana. Apontado como sucessor natural de Cássio, o goleiro vem pedindo passagem e agora o próximo passo é desbancar um dos maiores ídolos alvinegros.

