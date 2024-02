Liga Europa: veja os confrontos das oitavas de final

A Uefa sorteou, nesta sexta-feira (23), os jogos das oitavas de final da Liga Europa em sua sede em Nion, na Suíça. Destaque para os gigantes do continente que estão participando da competição, que enfrentarão times da República Tcheca. O Milan vai encarar o Slavia Praga, enquanto o Liverpool medirá forças com o Sparta Praga. Invicto na temporada, o Bayer Leverkusen enfrentará o Qarabag.

Nesta fase, os líderes dos grupos da Liga Europa enfrentam os classificados do playoff – que envolviam os segundos colocados das chaves e os times que vieram da Liga dos Campeões -, que obrigatoriamente são os mandantes do primeiro jogo. Do mesmo modo, equipes do mesmo país também não poderiam se enfrentar nas oitavas de final.

As partidas de ida estão marcadas para o dia 7 de março, enquanto os confrontos de volta serão no próximo dia 14. Vale lembrar que a decisão da Liga Europa será no dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda, no estádio Aviva.

Veja os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

Sparta Praga x Liverpool

Olympique de Marselha x Villarreal

Roma x Brighton

Benfica x Rangers

Freiburg x West Ham

Sporting x Atalanta

Milan x Slavia Praga

Qarabag x Bayer Leverkusen

Os líderes da fase de grupos da Liga Europa foram: West Ham (Inglaterra), Brighton (Inglaterra), Rangers (Escócia), Atalanta (Itália), Liverpool (Inglaterra), Villarreal (Espanha), Slavia Praga (República Tcheca) e Bayer Leverkusen (Alemanha).

Leia também: Roma vence Feyenoord nos pênaltis e está nas oitavas da Liga Europa

Já os classificados via playoffs foram: Olympique de Marselha (França), Milan (Itália), Benfica (Portugal), Roma (Itália), Freiburg (Alemanha), Qarabag (Azerbaijão), Sporting (Portugal) e Sparta Praga (República Tcheca).

