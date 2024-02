Entenda os incômodos de John Textor sobre Tiago Nunes

A demissão de Tiago Nunes não aconteceu exclusivamente por conta do empate entre Aurora e Botafogo. Afinal, John Textor já estava incomodado com as decisões do técnico antes da estreia na Libertadores. A informação é do “ge”.





Postura do Botafogo

A postura do Botafogo não estava sendo convincente para John Textor. Na visão do empresário, os jogadores alvinegros não praticavam um futebol ofensivo e caíam de rendimento no decorrer dos jogos. Além disso, as substituições do treinador também não era bem vistas pelo empresário.

Portanto, Tiago Nunes chegou muito pressionado para partida entre Aurora e Botafogo. O técnico precisava dar uma resposta positiva para se manter no cargo, mas isso não aconteceu. Assim, John Textor marcou uma reunião com os dirigentes alvinegros para tratar da demissão do técnico.

Perfil de John Textor

Aliás, não é a primeira vez que John Textor demite um profissional por não se encaixar com seu estilo de jogo. Afinal, Enderson Moreira também saiu do cargo em 2022 por não se enquadrar no perfil desejado pelo norte-americano. O técnico havia sido campeão da Série B e contava com carinho da torcida, mas mesmo assim acabou sendo desligado do clube.

Após demitir Tiago Nunes, John Textor agora luta para encontrar um novo técnico no mercado. O Glorioso está na quinta colocação da Taça Guanabara e corre risco de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Além disso, os jogadores alvinegros vão ter um jogo decisivo pela Libertadores.

