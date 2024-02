Conference League: Confira os confrontos das oitavas de final

A Uefa realizou, nesta sexta-feira (23), o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Conference League. O terceiro torneio continental entre clubes da Europa. As partidas de ida serão realizadas no dia 7 de março. Já a volta será na semana seguinte, no dia 14. Os embates serão finalizados junto com os duelos da Champions League e da Europa League.

Logo de cara, dois dos principais concorrentes aos título da Conference League vão se enfrentar. Afinal, O Ajax, da Holanda, encara o Aston Villa, da Inglaterra. Os holandeses tiveram seu pior início de temporada da sua história, mas começaram uma grande reabilitação nos últimos meses. Por outro lado, os ingleses estão na quarta colocação da Premier League, à frente de Tottenham, Manchester United e Chelsea, por exemplo. Além disso, vale ressaltar que as duas equipes já conquistaram a Champions League.

Dois clubes gregos seguem alimentando o sonho de acabarem campeões em casa, na final que está marcada para Atenas, no dia 29 de maio. O Olympiacos terá como rival o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, e o PAOK enfrentará o Dínamo Zagreb, da Croácia.

Por fim, os outros duelos serão Servette (Suíça) x Viktoria Plzen (República Tcheca), Molde (Suécia) x Brugge (Bélgica), Union Saint-Gilloise (Bélgica) x Fenerbahçe (Turquia), Sturm Graz (Áustria) x Lille (França) e Maccabi Haifa (Israel) x Fiorentina (Itália).

