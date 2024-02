Torcedores do Botafogo pedem saída de Tiquinho: ‘Pipoqueiro’

O mau momento de Tiquinho Soares se tornou motivo de protesto no Botafogo. Afinal, torcedores picharam os muros do Nilton Santos nesta sexta-feira (23/02) e pediram pela saída do atacante alvinegro. O centroavante ficou marcado negativamente após desperdiçar um pênalti diante do Aurora, na estreia da Libertadores.

Assim, os torcedores apagaram uma das artes de Tiquinho Soares e escreveram frases como “pipoqueiro” e “sai do Botafogo”. Além do atacante, Marlon Freitas, Eduardo e André Mazzuco também foram alvos do protesto no Nilton Santos. As imagens foram captadas pelo “ge”.

Pressão no Botafogo

Com gols decisivos e atuações importantes, Tiquinho Soares teve um início avassalador no Botafogo. No entanto, caiu de rendimento na reta final de 2023 e ficou marcado depois do tropeço no Brasileirão. O atacante não vem conseguindo se destacar em 2024 e atualmente vive um relação com conturbada com os torcedores.

O Botafogo entra em campo neste sábado (24/02), diante do Audax, às 16h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, pela décima rodada do Taça Guanabara. O Glorioso está na quinta colocação e disputa um jogo decisivo neste fim de semana. Afinal, os jogadores alvinegros correm risco de não se classificarem para as semifinais do Campeonato Carioca.

