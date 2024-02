Vasco terá superávit com receitas e se aproxima da autossustentabilidade

O Vasco já tem conhecimento que obteve sucesso na meta de aumentar suas receitas. Principalmente com a arrecadação através de ativos como jogadores que pertenciam ao elenco. Tal situação ocorre antes mesmo da divulgação do relatório financeiro, que ainda tem prazo de dois meses para ser publicado. A previsão é de que o Cruz-Maltino se torne autossustentável a partir de 2026.

Isso porque o departamento de futebol ainda necessita dos aportes da 777 Partners, dona de 70% das ações, para permitir o funcionamento das atividades. Contratualmente, a empresa ainda tem a obrigação de realizar dois investimentos. No caso, em setembro de 2024 envia R$ 270 milhões e ainda R$ 120 milhões no próximo ano.

Vasco planeja se tornar autossustentável em dois anos

O intuito é que o Gigante da Colina consiga caminhar sozinho a partir de 2026. Vale destacar que para isso ocorrer são necessários o cumprimento de objetivos que estão previstos no vínculo. Um deles é um desempenho de destaque com classificação em competições, além de troféus em nível nacional ou internacional.

Ou até mesmo o Vasco demonstrar uma evolução financeira que alcance um dos cinco maiores orçamentos do futebol brasileiro. Internamente na SAF, há um otimismo que o Cruz-Maltino tenha condições de atingir esta segunda meta. O planejamento é promover o crescimento das receitas de forma gradativa.

Isso engloba a arrecadação com bilheteria e a participação na gestão do Maracanã torna-se importante neste sentido. Um plano de sócio-torcedor atrativo também faz parte dos planos. Mas, no momento atual, o clube de São Januário não integra os cinco com maior adesão no país.

Há pouco tempo, a SAF promoveu a divisão dos segmentos do comercial e marketing, que eram administrados juntos. Tal mudança vai permitir descentralização das decisões e facilitar obtenção de capital. Um exemplo de cenário que pode ter resolução com essa modificação é o acordo por um novo patrocinador máster. O Gigante da Colina ficou perto de fechar com a Estrela Bet, mas não houve conclusão do negócio.

Há conversas em andamento com alguns interessados e a intenção é finalizar tal situação até o fim do Carioca. O acordo anterior com a Pix Bet rendia anualmente R$ 22 milhões. Aliás, o vínculo era válido até o fim desse ano, mas houve ruptura da parceria. Assim, o intuito do Vasco é pelo menos dobrar esta quantia. O valor visto como ideal são R$ 45 milhões no patrocínio máster por ano.

Reorganização com a instauração da SAF

Anteriormente à SAF, praticamente não havia um controle sobre a movimentação financeira no clube. Situação que passou por uma mudança impactante. Afinal, com a transformação em sociedade anônima do futebol, há o registro de qualquer atitude que envolva dinheiro.

Vasco supera meta de vendas

Um dos principais objetivos do Vasco em 2024 era novamente lucrar com a venda de jogadores. As saídas de Gabriel Pec para o LA Galaxy, dos Estados Unidos, e Marlon Gomes ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, renderam R$ 113 milhões fixos aos cofres. Assim, tal quantia ultrapassou a meta estabelecida neste cenário.

Com isso, o lucro líquido com essas transações (diferença do que pretendia ganhar e o que realmente recebeu) foi 100% na contratação de outras novas peças adicionadas ao elenco. Em 2023, o Cruz-Maltino já havia atingido uma marca expressiva com as vendas do volante Andrey Santos, além dos atacantes Eguinaldo e Pedro Raul. Na ocasião, as tratativas superaram os R$ 110 milhões.

