Xavi deseja que seu sucessor tenha o ‘DNA’ do Barcelona

O treinador do Barcelona, Xavi, tem evitado polêmica na Espanha. A equipe entra numa fase crucial do ano, mas sua saída, esperada para o fim da temporada, segue reverberando.

Desde que anunciou sua saída, o Barça empatou dois jogos e venceu dois. A equipe deu ‘um passo em frente’ e ‘sente-se mais confortável’, segundo Xavi. Ao ser perguntado sobre seu sucessor, o comandante fez um pedido especial.

“Deveria ter uma continuação no DNA do Barcelona que todos nós que estamos dentro temos, mas depende do diretor esportivo (Deco) e do presidente (Joan Laporta)”, afirmou em coletiva após o empate com o Napoli, pela Liga dos Campeões.

Outro assunto abordado foi quanto ao futuro do zagueiro Ronald Araújo. Segundo Xavi, ele é ‘o presente e o futuro’ do clube blaugrana.

“Para mim não há dúvidas: ele é o presente e o futuro do Barça. Já é um dos líderes e penso que é fundamental para o futuro do clube”, finalizou.

O Barcelona volta a campo neste sábado (24), quando recebe o Getafe (décimo), pela 26ª rodada de La Liga.

A volta, contra o Napoli, só acontece em meados de março, no dia 12. Até lá, o Barça ainda tem outros dois jogos pela liga nacional (além do citado duelo diante do Getafe).

