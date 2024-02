Bayern x RB Leipzig: onde assistir, escalações, arbitragem

Após perder, fora de casa, nas duas últimas rodadas – humilhado pelo líder Leverkusen (3 a 0) e levando de 3 a 2 do modesto Bochum – o Bayern volta a campo neste sábado (24/2) pelo Campeonato Alemão. O jogo pela 23ª rodada será em casa, na Allianz Arena. Será duro: o RB Leipzig. Os Bávaros, que venceram os últimos 11 campeonatos seguidos, estão com 50 pontos. Ocupam o segundo lugar, mas bem atrás do Leverkusen (que entrou na rodada com oito pontos de frente) ques está encaminhando o seu primeiro título. O RB Leipzig, é o quinto colocado com 41 pontos. Se vencer, pode terminar a rodada no G4, que garantiria vaga à Champions.

O Bayern tenta atenuar a crise. Somando a derrota na Champions para a Lazio, o time perdeu seus três jogos. Além disso, durante a semana a diretoria confirmou que Thomas Tuchel não seguirá no comando após o fim da temporada. Aliás, em 2023/24 o time perdeu a Supercopa, caiu na Copa da Alemanha, está a perigo na Champions e dificilmente ganhará a 12ª liga seguida. Assim, após muitos anos, corre o risco de não levantar nenhuma taça em uma temporada.

Onde assistir

Os canais Cazé TV e Onefootball transmitrem a partir das 14h30 (de Brasília).

Como está o Bayern

Thomas Tuchel não contará com Coman (lesão joelho) e Gnabry (dores na coxa). Mas existe a possibilidade de Davies, que desfalcou o time nas últimas três derrotas, voltar e assumir a vaga de Raphael Guerreio na lateral esquerda. Na frente, Thomas Müller volta a começar como titular e Choupo-Moting segue na reserva.

Sobre a sua curiosa situação, já sabe que será dispensado em junho, Tuchel comentou:

“Nada acontecerá comigo até o fim da temporada. Por isso, estou 100% focado no trabalho atual. Ainda estamos em duas frentes, Champions e Alemão. Meu trabalho só terá sucesso se eu estiver 100% focado. E todos sabemos quie neste sábado teremos um jogo muito difícil. Os resultados do RB Leipzig mostram isso”.

Como está o RB Leipzig

O time visitante terá um desfalque de peso. Seu principal zagueiro, Klostermann, não se recuperou de dores na coxa direita e, assim, cede a vaga para Simakan. O apoiador Haidara ainda é dúvida, pois ainda sente o joelho. Mas, caso se recupere, deve começar no banco. Mas quem está confirmado pelo treinador Marco Rose é Sesko. Fará dupla ofensiva com Openda.

BAYERN X RB LEIPZIG

23ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 24/2/2024, 14h30 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

BAYERN: Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim e Guerreiro; Pavlovic e Goretzka; Sane, Thomas Müller e Musiala; Harry Kane. Tecnico: Thomas Tuchel

RB LEIPZIG: Gulacsi; Henrichs, Simakan, Orban e Raum; Simons, Schlager, Kampl e Dani Olmo; Sesko e Openda. Técnico: Marco Rose

Árbitro: Sascha Stegemann

Auxiliares: Christof Günsch e Frederick Assmuth

VAR: Tobias Steeler

