Colômbia x Brasil: onde assistir e escalações

A Seleção Brasileira feminina vai para seu segundo desafio na Copa Ouro-2024, disputado nos Estados Unidos. A partida da segunda rodada acontece neste sábado (24), diante da Colômbia.

A equipe treinada por Arthur Elias vem de estreia com vitória sobre Porto Rico, por 1 a 0, mas enfrentará a líder do Grupo B, que também estreou com vitória, mas por saldo maior: 6 a 0 sobre Panamá.

Lembrando que este é o primeiro torneio de Arthur Elias no comando da Seleção. Ele já disputou seis jogos, com quatro vitórias e duas derrotas.

Onde assistir

A ESPN4 e a Star+ transmitem a partida na madrugada desta sábado para domingo, às 0h15.

Como está o Brasil

Arthur falou na véspera do duelo, revelando a intenção de terminar a fase de grupos no primeiro lugar. O único desfalque do comandante é a goleira Lelê, com lesão no joelho. Luciana deverá seguir como titular.

“Planejamos fazer um grande jogo na próxima partida. Nosso objetivo é sair na primeira colocação do grupo. Para isso, vamos precisar vencer a Colômbia, respeitando e entendendo o adversário, mas sabendo que nós também temos muitos pontos fortes que de repente não foram mostrados, mas que poderão ser mostrados no próximo”, disse Arthur Elias ao site da CBF.

Depois do duelo com a Colômbia, a Seleção enfrenta o Panamá, na quarta-feira (28).

COLÔMBIA X BRASIL

Copa Ouro-2024 – Grupo B – Segunda rodada

Data e horário: 25/2/2024, 0h15 (de Brasília)

Local: Snapdragon Stadium, San Diego (EUA)

COLÔMBIA: Giraldo; Arias, Carabalí, Daniela Arias e Vanegas; Bedoya, Restrepo, Montoya, Izquierdo e Pavi; Usme. Técnico: Angelo Marsiglia

BRASIL: Luciana; Julia Bianqui, Lauren, Rafaelle e Bia Mendes; Ary Borges, Aline Milene, Adriana, Bia Zaneratto e Debinha; Duda Santos. Técnico: Arthur Elias.

