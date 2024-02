Palmeiras x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Mirassol neste sábado (24), às 18h, na Arena Barueri, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão, único invicto da competição, tenta superar o baque de ter deixado a vitória escapar na última partida. Afinal, o Alviverde vencia por 2 a 0 o rival Corinthians, mas cedeu o empate no último lance. Por outro lado, o Leão do Interior não sabe o que é perder há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates e quer se manter na zona de classificação do mata-mata no Estadual.

Onde assistir:

A Cazé TV e o Paulistão Play transmitem a partida.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira deve ter ao menos duas mudanças no time titular. Afinal, Gustavo Gómez está fora por causa de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. Sem o capitão, Naves é a opção para manter o esquema com três zagueiros. Contudo, o técnico pode alterar a formação, já que Raphael Veiga, recuperado de uma infecção ocular deve voltar ao time titular. A dúvida, portanto, fica na possibilidade de jogar com quatro meio-campistas, ou abrir mão de um deles para continuar com os três zagueiros. Por fim, o Verdão é o líder da competição e caso vença o Mirassol e a Ponte Preta perca para o Novorizontino, estará classificado para as quartas de final.

Como chega o Mirassol

Por outro lado, o técnico Mozart não terá Neto Moura, que segue de fora em recuperação de lesão. Contudo, Luiz Otávio, que recebeu uma pancada na coxa e precisou ser substituído precocemente no último jogo, deve ser relacionado. Entretanto a grande esperança de gols é Dellatore, artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols. O Mirassol é o segundo colocado do grupo C, com 14 pontos e precisa da vitória para se manter na zona de classificação do mata-mata no Estadual.

Décima rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 24/02, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Ríchard Ríos (Naves), Zé Rafael e Raphael Veiga; Flaco López e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Luiz Otávio, Gazal e Warley; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho, Negueba e Dellatorre. Técnico: Mozart

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

