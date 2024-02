América x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Um dos clássicos mais tradicionais de Minas Gerais, América e Atlético entram em campo, na tarde deste sábado (24), às 16h30 (de Brasília), no Independência, em duelo válido pelo Campeonato Mineiro.

Aliás, o jogo vale muito. Afinal, o América é o líder geral da competição, com 14 pontos conquistados e a liderança do Grupo C. Já o Galo tem dez pontos somados e está na primeira colocação do Grupo B.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere e pela Rede Globo Minas (TV aberta).

Como chega o América

O Coelho, afinal, terá escalação diferente em relação ao jogo anterior. Isso porque Renato Marques e Marlon retornam ao time titular após suspensão. Com isso, Rodrigo Varanda e Nicolas retornam ao banco de reservas.

O América ainda deve ter Moisés e Alê em campo. Afinal, eles foram poupados na rodada anterior justamente para terem condições de jogo contra o Galo.

Por ordem médica, o técnico Cauan de Almeida não poderá contra com Martínez nem com o goleiro Jori.

Como chega o Atlético

O técnico Luiz Felipe Scolari tem quatro problemas para armar sua equipe contra o América. Afinal, Igor Rabello e Mariano tiveram suas lesões diagnosticadas e não vão para o jogo. Além deles, Maurício Lemos e Zaracho segue entregue ao departamento médico.

Agora fica a dúvida se Felipão vai fazer alterações no meio campo. Afinal, Edenilson e Igor Gomes acompanharam o crescimento de Rubens e Alisson, dois jovens da base, que pedem espaço no time atleticano

América-MG x Atlético-MG

Sétima rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: sábado, 24/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

América–MG: Dalberson; Matheus Henrique (Daniel Borges), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Moisés; Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida.

Atlético–MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Edenilson (Alisson), Gustavo Scarpa e Igor Gomes (Rubens); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Daniel Nobre Bins.

