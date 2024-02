Arias aposta em jogo diferente no Maracanã contra LDU: ‘É nossa casa’

Apesar da derrota por 1 a 0, no Equador, pela ida da Recopa Sul-Americana, Jhon Arias demonstrou confiança em que o Fluminense fará uma partida completamente diferente no Maracanã. Assim, o atacante destacou, na zona mista, a força do Tricolor de Laranjeiras no Rio de Janeiro, diante de sua torcida.

“Sabemos que no Maracanã vai ser diferente. É nossa casa, o Fluminense é muito forte. Viemos com a ambição de ganhar, mas sabemos que no Maracanã vai ser diferente e temos totais condições de sermos campeões lá”, disse, antes de completar sobre o desempenho do jogo na altitude.

“Altitude é sempre difícil. É o maior diferencial. Um time de sua cidade que joga na altitude, tem um contexto diferente. Tentamos dentro do possível fazer o melhor. Estávamos conseguindo um empate. O jogo lá será diferente e temos as ferramentas necessárias para a volta”, acrescentou.

O Fluminense terá que vencer a LDU por dois ou mais gols de diferença na próxima quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para garantir o título no tempo normal. Caso termine apenas com um gol de diferença, o confronto irá para a prorrogação e depois pênaltis em caso de igualdade.

Antes disso, o Tricolor mede forças com o Flamengo no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Os arquirrivais, aliás, estão empatados com 21 pontos, e será um jogo decisivo para saber quem ficará com o título. Por fim, ambos já estão com vaga garantia nas semifinais do Carioca, enquanto o Rubro-Negro é líder por ter o saldo de gols mais positivo.

