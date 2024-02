Atlético-MG será julgado na Fifa por dívida com Dylan Borrero

O Atlético-MG irá a julgamento na Fifa no dia 8 de março por conta de uma cobrança de Dylan Borrero. Jogador do Galo entre 2020 e 2022, o atacante cobra, afinal, 336 mil dólares (R$ 1,66 milhão) referente à venda ao New England Revolution (EUA).

A Fifa notificou o Atlético na última semana, e o Atlético discutia valores. Segundo o clube mineiro, porém, havia divergência entre as partes. A entidade máxima do futebol tinha dado 45 dias para que o Galo acertasse o débito.

Dylan Borrero chegou ao Atlético-MG no começo de 2020, após se destacar no Independiente Santa Fe (COL). Ele chegou a clube com 18 anos, mas se juntou diretamente ao time profissional. Ao todo, disputou 47 partidas e marcou três gols pelo Galo.