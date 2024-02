Fluminense anuncia chegada da atacante Cacau para time feminino

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira a contratação da atacante Cacau para o futebol feminino. A jogadora de 37 anos estava no São Paulo, mas vai reforçar o elenco tricolor na temporada. Ela já está à disposição do técnico Hoffmann Túlio.

“Estou muito feliz e grata pela oportunidade. Fiquei um tempo sem clube, sem saber para onde eu ia, mas sabia que queria continuar. Joguei no São Paulo e no Corinthians, então queria ir para outro clube grande, de expressão, como é o Fluminense. A camisa é pesada, que acabou de subir e vai brigar para estar entre os oito melhores do Brasileirão. Estou muito feliz e doida para estrear com essa camisa”, disse Cacau em sua chegada.

A jogadora paulista iniciou sua carreira no São Caetano e ao longo da sua trajetória acumulou passagens por clubes brasileiros e pelo futebol espanhol. Cacau atuou na Espanha em duas temporadas, no Extremadura e CF Femenino Cáceres, antes de retornar ao Brasil para o Centro Olímpico (SP).

De volta ao Brasil, passou pelo Kindermann, Ferroviária, onde foi campeã da Libertadores pela primeira vez, e Corinthians, clube onde conquistou três Libertadores e foi tricampeã brasileira.

