Flamengo lança copo em comemoração ao aniversário de Zico no clássico

O maior jogador da história do Flamengo receberá mais uma homenagem neste domingo (25). Zico, que está prestes a completar 71 anos, terá seu rosto estampado em copo comemorativo e porta copo. O lançamento dos objetos terá parceria com a empresa ‘Só Ídolos’ e serão colocados à venda no duelo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, às 16h, no Maracanã.

O modelo especial faz referência ao ano de 1971, quando o Galinho fez seu primeiro jogo profissional com a camisa do Flamengo. Além de 1981, ano da conquista do Mundial de Clubes sobre o Liverpool.

O copo terá o custo de R$ 25,00, e estará disponível para os torcedores antes, durante e após o jogo deste domingo (25).

A empresa ‘Só Ídolos’, inclusive, tem outros produtos licenciados do craque, como uma moeda comemorativa do Mundial de 81, copos com a imagem do ídolo, caneca.

