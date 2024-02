Na abertura da rodada do Francês, Lyon vence o Metz de virada

O Lyon derrotou o Metz, nesta sexta-feira (23), pela abertura da 23ª rodada do Campeonato Francês, pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, os lioneses chegaram aos 28 pontos e ocupam a décima posição, enquanto o Metz, seriamente ameaçado de rebaixamento, é o penúltimo, com apenas 17.

Os donos da casa até saíram na frente, aos 12 minutos. O georgiano Mikautadze fez boa jogada individual e chutou bonito, no ângulo de Lopes, abrindo o placar. O goleiro lionês chegou a fazer boa defesa, num chute de Camara, mas o Lyon foi melhorando no jogo. Aos 45, veio o empate, num disparo de canhota de Lacazette.

No segundo tempo, veio a virada. Aos 14, Caqueret chutou cruzado, Oukidja defendeu parcialmente, mas Benrahma, que entrou no intervalo, conferiu para fazer 2 a 1. A partir de então, só deu Metz, mas o Lyon segurou bem a pressão e acabou saindo com uma importante vitória como visitante.

CAMPEONATO FRANCÊS – 23ª RODADA

Sexta-feira (23/2)

Metz 1×2 Lyon

Sábado (24/2)

Lorient x Nantes – 13h

Strasbourg x Brest – 17h

Domingo (25/2)

Lens x Monaco – 9h

Toulouse x Lille – 11h

Nice x Clermont – 11h

Le Havre x Reims – 11h

Paris Saint-Germain x Rennes – 13h05

Olympique Marseille x Montpellier – 16h45

