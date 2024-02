Pulgar se recupera e volta ao Flamengo contra o Fluminense

O volante Erick Pulgar voltará ao Flamengo no clássico com o Fluminense, neste domingo. Após desfalcar o Rubro-Negro por conta de um quadro viral na goleada sobre o Boavista, o chileno treinou normalmente nos últimos dias e está recuperado.

Dessa forma, a tendência é que o camisa 5 atue ao lado de Nico de la Cruz no meio-campo. Com Gerson ainda indisponível, o uruguaio seguirá na função de segundo volante. Enquanto Pulgar ficou de fora, Igor Jesus foi titular. O jovem também atuou na ausência do chileno por suspensão, contra o Bangu.

A dúvida agora passa a ser na lateral esquerda, com Matías Viña brigando com Ayrton Lucas pela titularidade. Reforço nesta temporada, o ala uruguaio estreou na última partida e poderá fazer sua primeira partida desde o início. Na zaga, Fabrício Bruno deverá entrar no lugar de David Luiz. O restante do time será o mesmo.

O Flamengo lidera a Taça Guanabara, com 21 pontos, mas está empatado com o Fluminense. O clássico deste domingo será a final antecipada da fase de classificação. Os dois clubes já estão classificados para as semifinais do Campeonato Carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.