Ancelotti, sobre Endrick: ‘Chegará e estará no meu elenco principal’

O técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, concedeu coletiva neste sábado (24/2), véspera da partida contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. E o atacante Endrick mais uma vez foi tema. A pergunta foi como o treinador, agora que Mbappé está praticamente acertado, vê a chegada da sensação brasileira. Afinal, o time ainda conta com Vini Jr e Rodrygo no ataque.

“Vou estudar e ainda não falei com o jogador. Mas uma coisa é certa. Endrick, quando chegar, estará no meu elenco principal”, disse Ancelotti, elogiando a qualidade do garoto brasileiro que está prestes a completar 18 anos e já conta com convocação para a Seleção Brasileira e foi essencial ao título da Série A-2023 do Palmeiras.

Calma com Endrick…

Ancelotti concluiu que o momento ainda não é para pensar como Endrick será trabalhado no Real, pois o foco precisa ser o fim da atual temporada. Afinal, o Real Madrid busca mais um título na Champions e tem um jogo importante contra o Sevilla neste domingo, no Bernabéu.

“Vejo que você fala muito sobre o futuro, sobre Endrick. Isso me faz feliz. Você vê assim, mas eu só vejo o jogo de amanhã. Não sei nem o que vai acontecer na segunda-feira”.

Real Madrid e Endrick em ação

O líer Real Madrid receberá o Sevilla no Santiago Bernabéu neste domingo às 17h (de Brasília). Tem 62 pontos, seis de frente para o Girona. Já Endrick estará em ação pelo Palmeiras no jogo deste sábado, contra o Mirassol, pelo Paulistão. O Verdão lidera o Grupo B, com 18 pontos, e garante classificação antecipada às quartas se vencer este duelo na Arena Barueri. O jogo começa às 18h (de Brasília).

