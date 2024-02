Vasco x Volta Redonda, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

De olho em uma vaga na fase decisiva do Cariocão, o Vasco recebe o Volta Redonda, às 17h30 (de Brasília). Mas este jogo será no Espírito Santo, no Kleber Andrade. Vale pela décima e penúltima rodada da Taça GB. Com 16 pontos, o Cruz-Maltino está em quarto lugar e precisa vencer para se manter no G4. O Voltaço, com oito pontos, já não tem mais chance de alcançar a fase semifinal. Assim, seu seu foco é se manter no Top8 (do quinto ao oitavo jogam um torneio que vale vaga à Copa do Brasil-2025).

A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 16h (de Brasília), com um esquenta que terá o comando de Diego Mazur, que também estará com a narração assim que a bola rolar.