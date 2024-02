Palmeiras x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Jogão no Paulistão neste sábado (24/2), na Arena Barueri, Palmeiras e Mirassol se enfrentam. O Verdão tem 18 pontos (e um jogo a menos), lidera o Grupo B e espera encaminhar a sua classificação às quartas. O Mirassol tem 14 pontos no Grupo C. Está em segundo lugar, mas sua chave é bem equilibrada. Se perder, sai do G2.

Não dá pra perder, certo? E que tal acompanhar este jogo com a cobertura-raiz da Voz do Esporte? A transmissão começa às 16h30 com o pré-jogo sob o comando de Christian Rafael. Ele também narra este partidaço!