Diniz monta escalação do Fluminense com boa parte dos titulares

Fernando Diniz comandou um treino na manhã deste sábado (24/02) e finalizou os preparativos para partida entre Flamengo e Fluminense. O técnico tricolor, dessa forma, indicou os titulares que iniciarão em campo no clássico deste fim de semana.





Escalação do Fluminense

Fernando Diniz pretende poupar Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e Keno. No entanto, André, Arias e Cano estão confirmados em campo. A ideia do técnico é ir com boa parte dos titulares no clássico e dar ritmo aos jogadores tricolores para Recopa Sul-Americana. A informação é do “ge”.

A provável escalação do Fluminense conta com Fábio; Guga, Thiago Santos, Marlon, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Renato Augusto; Douglas Costa, Arias e Cano. É importante lembrar que Marcelo está lesionado e vem sendo preparado para Recopa Sul-Americana.

Aliás, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (25/02), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Os times competem pelas primeira posição da Taça Guanabara e estão empatados em número de pontos. Portanto, uma vitória vale muito para ambos os lados.

