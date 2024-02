Santos x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em grande fase e com a sua torcida muito animada, o Santos recebe o São Bernardo na manhã deste domingo (24/2), às 11h (de Brasília) na Vila Belmiro. O jogo será pela décima rodada da fase de grupos do Paulistão. A previsão é de festa na casa santista: todos os ingressos foram vendidos em poucas horas. A euforia faz sentido. Afinal, o Santos é o time de melhor campanha do Paulistão, já está garantido em primeiro lugar no Grupo A e com vantagem nas quartas de final (quando enfrentará Portuguesa, Ituano ou Santo André). Nada mal para um time que há dois meses vivia uma de suas piores crises e rebaixado para a Série B do Brasileiro pela primeira vez na história.

Já o São Bernardo é o segundo colocado do Grupo D, com os mesmo 15 pontos do Novorizontino. Porém, como o São Paulo tem 14 pontos e está em seus calcanhares, o time do ABC precisa de um bom resultado para se manter no G2.

Onde Assistir

A Cazé TV e o Paulistão Play transmitem a partida a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Santos

O Santos teve uma belíssima notícia nos últimos dias. O apoiador Giuliano se recuperou da lesão na panturilha. Dessa forma está na lista para o jogo. O ex-Corinthians encaixou como uma luva no esquema de Carille e foi o grande destaque do Peixe nas primeira rodadas até se lesionar. Agora, após um mês de inatividade, volta ao time. Contudo, Giuliano deve começar no banco de reservas. Afinal, deve ir ganhando ritmo de jogo aos poucos para as fases decisivas. Assim, Pedrinho é o mais cotado para começar.

Pituca, outro destaque do meio de campo santista, diz que o apoio da torcida e os trabalhos nos treinos estão surtindo efeito e os resultados começaram a aparecer. Mas que o Peoixe ainda mira algo mais: terminar em primeiro lugar geral. Para isso, vencer o São Bernardo é vital.

“O primeiro passo nós já conseguimos, que era a classificação. Mas sabemos da importância de também conseguir o primeiro lugar geral para decidirmos no mata-mata com o apoio dos nossos torcedores dentro de casa. Estamos trabalhando para também conseguir esse outro objetivo. Ver os torcedores esgotando os ingressos em poucas horas é uma motivação para conquistarmos essa vitória”.

Como está o São Bernardo

Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, não confirmou a escalação. Mas nada indica que ele irá alterar a base que vem fazendo bom trabalho nas últimas rodadas. Assim, ele não devcerpá optar por um time mais fechado na Vila, mantendo um time com três hoimens de frente: Lucas Tocantins, Matheus Régis e Kayle.

SANTOS X SÃO BERNARDO

Campeonato Paulista – 10ª Rodada

Data e Horário: 25/2/2024, 11h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Pedrinho (Giuliano) e Otero; Guilherme e Willian (Furch). Técnico: Fábio Carille.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Vítor Ricardo, Hélder, Raphael Forster e Davi Gabriel; Rodrigo Souza, Romisson e Lucas Lima;

Lucas Tocantins, Matheus Régis e Kayle. Técnico: Márcio Zanardi

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Anderson Jose de Moraes Coelho e Izabele de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

