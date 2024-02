Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Fluminense protagonizaram jogos marcantes nos últimos anos e agora vão disputar uma “final” neste fim de semana. Afinal, os times se enfrentam neste domingo (25/02), às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pela décima e penúltima rodada da Taça Guanabara.

Flamengo e Fluminense competem pelas primeiras posições do Campeonato Carioca e estão empatados em número de pontos. Portanto, uma vitória no clássico vale muito para ambos os lados. Afinal, um resultado positivo no Maracanã pode encaminhar um dos clubes ao título da Taça Guanabara.

Onde assistir

Band, Bandsports e GOAT (Youtube) transmitem o jogo entre Flamengo e Fluminense.

Como chega o Flamengo

O Flamengo venceu os últimos quatro jogos do Campeonato Carioca e chega motivado para décima rodada da Taça Guanabara. Após muitas oscilações e incertezas em 2023, Tite vem conseguindo montar um sistema equilibrado em 2024. Afinal, os jogadores rubro-negros sofreram apenas um gol neste Estadual.

Além disso, Tite conta com um retorno importante neste fim de semana. Afinal, Pulgar está recuperado da virose e está disponível para jogar. Gerson, por outro lado, ainda está em tratamento da infecção renal e deve ser desfalque no clássico.

Como chega o Fluminense

O Fluminense vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Carioca, mas chega dividido para penúltima rodada da Taça Guanabara. Afinal, os jogadores tricolores disputaram um jogo difícil contra LDU e estão concentrados na disputa da Recopa Sul-Americana.

Assim, Fernando Diniz pode poupar alguns titulares neste fim de semana. A tendência é que Marcelo seja preservado no clássico e preparado para partida de volta da Recopa. Portanto, Diogo Barbosa deve iniciar em campo como titular. Além disso, nomes experientes como Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso podem ser poupados.

Flamengo x Fluminense

Décima rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 25/02/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Manoel) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso (Renato Augusto); Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

