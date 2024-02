Kane marca e garante a dramática vitória do Bayern

Neste sábado (24/2) o Bayern recebeu o RB Leipzig, na Allianz Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Como vem ocorrendo durante a temporada, o time foi irregular. Fez um jogo apático, embora com um pouco mais de volume do que o adversário. Mas muito dependente de Harry Kane para o arremate. No fim, venceu por 2 a 1 e tem de agradecer ao goleador inglês. Foi dele os dois gols, o segundo aos 45 da etapa final. Sesko fez o gol do Leipzig.

O resultado acaba com a série de três derrotas seguidas do Bayer, que vai aos 53 pontos. Está em segundo lugar, mas bem atrás do Leverkusen, que tenta chegar ao primeiro título. Afinal, o líder, que venceu o Mainz nesta rodada, foi aos 61 pontos e de quebra bateu um recorde de invencibilidade que era do Bayern. O RB Leipzig, com 40 pontos, está em quinto lugar.

Pouca emoção no primeiro tempo

O Bayern, atuando em casa, foi superior ao RB Leipzig no primeiro tempo. Teve tudo para abrir o placar com Kane, numa cabeçada em que o goleiro Blaswich defendeu parcialmente e a bola ainda bateu na trave direita. Mas, de perigo, ficou nisso até os 30 minutos. Apenas na reta final, os bávaros passaram a alugar a intermediária do rival. Porém, sem grandes oportunidades. A melhor com Kane, tentando uma bicicleta, que foi fraca e nas mãos do goleiro do time visitante. Na etapa inicial, enquanto o Bayern teve 65% de posse e cinco finalizações (três na direção do gol), nenhum dos três chutes a gol do Leipzig assustou. Aliás, os visitantes só deram algum susto quando Openda tentava alguma jogada individual. Enfim, 45 minutos decepcionantes.

Kane garante triunfo do Bayern

O segundo tempo, pelo menos teve mais emoção e velocidade. Depois de ver o RB quase sair na frente em lances de Simakan e Haidara, aos 12 minutos, o Bayern saiu na frente. Musiala recebeu próximo da área e tocou para Kane. O inglês bateu no canto esquerdo do goleiro e correu para comemorar. Só que o Bayer seguia mal defensivamente. Cedia espaços e obrigava o goleiro Neuer a aparecer com boas intervenções. Só que o arqueiro não teve como evitar o empate. Aos 24, Olmo entrou com a bola dominada e serviu Sesko, Este chutou para deixar tudo igual.

O jogo caminhava para o empate. Mas o Bayern tem Kane. Aos 45 minutos, Choupo-Moting recebeu lançamento pela esquerda e cruzou para o goleador concluir e enfim fazer o Bayern voltar a vencer. E seguir sonhanco com o 12º título alemão seguido.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (23/2)

Leverkusen 2×1 Mainz

Sábado (24/2)

Union Berlin 2×2 Heidenheim

Werder Bremen 1×1 Darmstadt

Stuttgart 1×1 Colônia

Monchengladbach 5×2 Bochum

Bayern de Munique 2×1 RB Leipzig

Domingo (25/2)

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 11h30

Borussia Dortmund x Hoffenheim – 13h30

Augsburg x Freiburg – 15h30

