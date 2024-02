Fabio Matias enaltece Tiago Nunes e projeta decisão na quarta

Em seu primeiro jogo como técnico interino do Botafogo, Fabio Matias levou o Alvinegro a uma boa vitória por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca. Substituto de Tiago Nunes, demitido na última quarta-feira (21), ele ficará à frente da equipe enquanto a diretoria não encontra um novo comandante efetivo. Após o jogo deste sábado, Fábio explicou o rodízio da equipe, mas fez um desagravo ao antigo treinador.

“O primeiro passo é enaltecer o trabalho do Tiago, que conheço há muito tempo e teve muitas coisas positivas. Sobre o jogo de hoje, a ideia foi rodar um pouco alguns atletas, dar minutagem, descanso a alguns jogadores que vêm atuando com sequência. E dar oportunidade aos jovens também, como foi o caso do Kauê”, disse Fabio Matias, destacando ainda a expectativa para o duelo contra o Aurora, que vale a sobrevivência na Libertadores:

“O principal é passar tranquilidade em relação a como conduziremos o jogo de quarta-feira, se possível. São atletas de alto nível, que muitos clubes gostariam de ter. O principal é passarmos tranquilidade e confiança. Quando estamos nessa função, temos que ‘vender’ algo. E, quanto mais positiva e clara for a ‘venda’, melhor. Todos sabem da importância do jogo, não é um jogo qualquer”.

Após o empate em 1 a 1, na Bolívia, o Botafogo recebe o Aurora no Nilton Santos, às 21h30 de quarta-feira. O Glorioso precisa de uma vitória simples para chegar à terceira fase da Libertadores.

