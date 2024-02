Pernambucano: Náutico bate Sport. Veja a classificação final da 1ª fase

Um fato marcou o clássico deste sábado (24/2) entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pela última rodada da fase de grupo do Campeonato Pernambucano. Os jogadores do Sport entraram em campo com a camisa do Fortaleza. Uma homenagem ao clube cearense, que teve seu ônibus apedrejado após a partida contra o Rubeo-Negro pela Copa do Nordeste no meio da semana. Seis jogadores foicaram feridos. Em campo, fora de casa, o Rubro-Negro levou a pior. Afinal, perdeu por 1 a 0, gol de Patrick Allan para o Náutico, aos 13 da etapa final.

Contudo, o resultado não afetou em nada a classificação do Sport. Terminou em primeiro lugar, com 21 pontos. Assim avança direto às semifinais do Estadual, juntamente com o Retrô, segundo colocado com 20 pontos. Mas o Náutico vai ter de jogar a segunda fase (3º a 6º). Terminou em terceiro, com os mesmo 20 pontos do Retrô. Mas pior saldo.

Sport na semi; mas Náutico na 2ª fase

Com o fim da fase de grupos, ficou assim definidos as segunda fase: Náutico x Afogados e Santa Cruz x Central. Os dois que avançarem serão os rivais de Sport e Retrô na semifinal. Já o Porto de Caruru e o Flamengo de Arcoverde foram os rebaixados.

Jogos da 10ª e última rodada

Central 0x1 Santa Cruz

Afogados 3×2 Maguary

Náutico 1×0 Sport

Porto 1×2 Pètrolina

Flamengo 0x4 Arcoverde

Santa Cruz 5×1 Afogados

Classificação final



1º Sport – 21 pontos (avança diretamente à semifinal)

2º Retrô – 20 pontos, saldo 13 (avança diretamente à semifinal)

3º Náutico – 20 pontos, saldo 8 – (Nas quartas)

4º Santa Cruz – 19 (Nas quartas)

5º Central – 12 (Nas quartas)

6º Afogados – 10 pontos, 3 vitórias (Nas quartas)

7º Maguary – 10, 2 vitória e saldo 2

8º Petrolina – 8, 2 viutpíria e saldo -1

9º Porto – 3 (rebaixado)

10º Flamengo -1 (rebaixado)

