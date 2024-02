Rubens diz que Atlético merecia vencer clássico com o América

Veio do banco o herói do Atlético no clássico deste sábado, com o América, pelo Campeonato Mineiro. Rubens entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e aos 50, no último lance do jogo, se aproveitou de rebote do goleiro Dalberson após falta cobrada por Hulk e igualou o placar. O resultado no Estádio Independência manteve vivas as esperanças do Galo de classificação às semifinais da competição. À beira do campo, o meia disse que o clube merecia melhor sorte pela atuação do segundo tempo.

“Fomos abaixo no primeiro tempo, mas no segundo jogamos mais que eles e merecíamos vencer. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas. Voltamos bem. Se não pudermos ganhar, o importante é não perder”, analisou.

Rubens admite dificuldades contra o Coelho

Ademais, o jogador falou que o grupo esperava as dificuldades que encontrou diante do adcersário. O América tem a melhor campanha da competição e, dessa forma, segue invicto.

“Agradeço a Deus pelo gol e à torcida pelo carinho que tem comigo. Sabíamos da importância do jogo e que seria muito difícil. Eles estão invictos. Viemos focados para a vitória, mas infelizmente não foi o que aconteceu”, concluiu.

O próximo compromisso do Galo é no próximo sábado (2), às 16h30 (de Brasília), na Arena MRV, diante do Ipatinga, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

