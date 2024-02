Atlético de Madrid tropeça no lanterna do Espanhol

O Atlético de Madrid tropeçou no lanterna do Campeonato Espanhol. Neste sábado (24), os Colchoneros ficaram no empate em 2 a 2 com o Almería, no estádio Mediterráneo, pela 26ª rodada da LaLiga. Dessa maneira, o clube se distancia ainda mais da briga pela liderança. Ángel Correa e Rodrigo De Paul balançaram a rede para o time comandado pelo técnico Diego Simeone, enquanto Luka Romero foi o destaque do Almería com dois gols marcados.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 52 pontos, 10 a menos que o líder Real Madrid, que ainda entra em campo nesta rodada e pode ampliar a vantagem. Além disso, o terceiro colocado Girona encerra a 26ª rodada na próxima segunda-feira e pode abrir sete de vantagem para os Colchoneros.

Por outro lado, o lanterna Almería, que está a caminho do rebaixamento, conseguiu arrancar um ponto importante na competição. Assim, a equipe chegou aos nove pontos e agora a diferença para o Celta de Vigo, primeiro fora da zona da degola, é de 11. No entanto, o Almería ainda não venceu nenhuma partida das 26 disputadas até o momento nesta edição da LaLiga.

Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (23/2)

Real Sociedad 1×3 Villarreal

Granada x Valencia – adiado

Sábado (24/2)

Barcelona 4×0 Getafe

Alavés 1×1 Mallorca

Almería 2×2 Atlético de Madrid

Domingo (25/2)

Cádiz x Celta de Vigo – 10h

Betis x Athletic Bilbao – 12h15

Las Palmas x Osasuna – 14h30

Real Madrid x Sevilla – 17h

Segunda-feira (26/2)

Girona x Rayo Vallecano – 17h

