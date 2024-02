Botafogo não tem pressa por novo técnico: ‘Será feito com calma’

Após a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo não tem a maior pressa para definir um novo técnico. Neste sábado (24), após a vitória sobre o Audax, no Campeonato Carioca, o gerente de futebol André Mazzuco afirmou que o clube espera anunciar logo um novo nome, mas que terá calma para definir o nome de vez.

Mazzuco ainda destacou que o trabalho de Fabio Matias, por ora, é o suficiente para o que o Botafogo precisa. Embora reconheça que o Alvinegro tem a necessidade de buscar logo um técnico efetivo, afirmou que a decisão sairá após uma análise criteriosa para definir o profissional que deverá ficar à frente da equipe pelo restante de 2024.

“Ficamos tranquilos com o Fabio conosco, é um assistente e vai estar à frente o quanto for necessário. Queremos definir o mais rápido possível, mas tem que ser algo feito com cuidado. John é muito presente conosco, trocamos ideias e vamos ter cuidado para tomar a decisão o mais assertiva possível”, disse Mazzuco, reforçando ainda que ele e o restante da cúpula alvinegra, liderada por John Textor, tomará a decisão em consenso:

“As decisões do Botafogo e da Eagle passam pelo John, por mim, Alessandro (Brito) e Thairo (Arruda). Não tem treinador do X ou do Y, é uma decisão conjunta. O John é nosso chefe, tem poder de decisão, mas precisamos trocar mais informações. A partir do momento que decidiu-se a não continuidade do Tiago, já estamos trabalhando com nomes, em conjunto, mas discutindo com calma”.

