Nova Iguaçu vence com gol no fim e garante vaga na semifinal do Carioca

O Nova Iguaçu fez história. A Laranja Mecânica da Baixada venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 1, neste sábado (24), no Luso-Brasileiro, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, e garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Gabriel Pinheiro marcou nos acréscimos da etapa final o gol da vaga histórica. Maicon abriu o placar, enquanto Lucas Santos fez para a Lusa.

Veja a classificação do Campeonato Carioca!

A classificação do Nova Iguaçu foi dramática. O Carrossel da Baixada foi superior na maior parte da partida e saiu na frente do placar com Maicon, aos 15 minutos do primeiro tempo. Apesar do domínio, o time não aproveitava as oportunidades e desperdiçava chances de ampliar o resultado e definir o duelo.

Na etapa final, o Nova Iguaçu parecia ter o controle da partida quando Lucas Santos jogou um balde de água fria e empatou o placar aos nove minutos. A Portuguesa-RJ aproveitou o baque do time adversário e cresceu, mas não conseguiu virar. No fim, a Laranja Mecânica da Baixada pressionou e conseguiu chegar ao gol da vitória com Gabriel Pinheiro.

Com a vitória, o Nova Iguaçu chegou aos 21 pontos e igualou a pontuação de Flamengo e Fluminense, que se enfrentam neste domingo (25), e garantiu a classificação antecipada à semifinal do Campeonato Carioca. Já a Portuguesa-RJ é a sexta colocada, com 14, e ainda briga por uma vaga na Taça Rio.

Vasco ou Botafogo na Taça Rio

Com a classificação do Nova Iguaçu, Vasco ou Botafogo vão jogar a Taça Rio. O Cruz-Maltino é o quarto colocado com 19 pontos, enquanto o Alvinegro é o quinto, com 17. Na última rodada, o Gigante da Colina encara a Portuguesa-RJ, em São Januário, e o Glorioso tem clássico com o Fluminense, no Maracanã.

Desde a mudança do formato do Carioca em 2021, esta será a terceira vez que os quatro grandes não disputarão a semifinal. A única vez que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco jogaram a fase final juntos foi em 2022. O Volta Redonda foi o ‘intruso’ em 2021 e 2023, enquanto a Portuguesa-RJ também foi ‘intrusa’ em 2021. Agora é a vez do Nova Iguaçu.

