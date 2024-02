Felipão encara críticas da torcida com naturalidade

O técnico do Atlético Mineiro, Luiz Felipe Scolari, disse encarar de forma naturalas críticas vindas da torcida após o empate em 1 a 1 com o América, neste sábado (24), no estádio Independência, pelo Campeonato Mineiro. Tanto no intervalo quanto após o jogo, o treinador foi alvo de expressões de descontentamento dos torcedores presentes no Horto.

“Não posso modificar o que a torcida entende ou quer. Acho que estamos no caminho certo. Cada um que paga seu ingresso tem direito a opinião. Eu ouço as opiniões e vou trabalhar dentro dos meus padrões”, afirmou Felipão.

O comandante do Galo foi, aliás, claro ao abordar sua postura em relação aos comentários vindos das arquibancadas. Isso ficou inegavelmente evidente quando, no desembarque em Belo Horizonte após a vitória sobre o Itabirito em Brasília, Felipão respondeu de forma ríspida a um torcedor que clamava por mais minutos em campo para o jovem Alisson. Na visão dele, apenas as manifestações dentro do estádio são passíveis de aceitação.

“É natural (a quantidade de críticas), eles pagaram e fizeram a parte deles. Quando não pagam, eu não aceito. Fora de campo, eu não aceito, mas aqui, aceito qualquer coisa”, completou Felipão.

Os jogadores do Atlético terão, por fim, um dia de folga neste domingo (25) e retornarão aos treinos na segunda-feira (26). O próximo desafio será sábado (2), na Arena MRV, contra o Ipatinga, pela última rodada da primeira fase do estadual.

