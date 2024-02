Leila volta a criticar administradora do estádio do Palmeiras e elogia Arena Barueri

A presidente do Palmeiras voltou a criticar a Real Arenas e a WTorre, administradoras do estádio do Verdão. Neste sábado, afinal, antes da vitória sobre o Mirassol por 3 a 1, Leila Pereira comentou sobre o imbróglio envolvendo o Allianz Parque, está fechado para manutenção no gramado.

“Se não fosse o problema do Allianz Parque, que causa ao Palmeiras um prejuízo milionário, que a Real Arenas terá de arcar, a Arena Barueri estaria fechada para obras de infraestrutura e gramado, para evitar estas inundações, que não são de agora. Não tenho dúvidas de que a Arena Barueri daqui a um tempo vai ser uma das melhores arenas do estado de São Paulo. Já vínhamos reclamando há bastante tempo sobre a precariedade do gramado do Allianz Parque, da falta de manutenção. Mas como todos sabem, o principal objetivo da Real Arenas é a realização de shows, não são jogos do Palmeiras, como temos visto”, disse Leila à “CazéTV”.

A Arena Barueri, administrada por uma empresa que pertence à presidente do Palmeiras, recebeu elogios da dirigente. No meio do ano, porém, o estádio passará por reformas e melhorias. No lugar da grama natural, o local terá grama sintética instalada pela Total Grass, que cuida do piso do Nilton Santos, do Botafogo.

“O torcedor tem de ficar muito satisfeito por termos Barueri para jogar. Se não tivesse Barueri, onde o Palmeiras jogaria? Pacaembu está em obras, teríamos de ir para o interior. Ainda bem que temos Barueri, se não fosse o problema gravíssimo no Allianz Parque, hoje Barueri estaria em reformas”, finalizou.

