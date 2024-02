Emiliano exalta importância de vitória, mas reconhece má atuação

O Vasco não jogou bem contra o Volta Redonda, conforme o próprio atacante Vegetti admitiu. Mas a vitória por 2 a 1 foi fundamental para manter o time perto de chegar às semifinais do Campeonato Carioca. Afinal, se empatasse ou perdesse, deixaria o Botafogo muito vivo na briga e poderia ficar fora do mata-mata. Por isso, o auxiliar técnico Emiliano Díaz destacou que o time não foi bem, mas exaltou a relevância do triunfo em Cariacica:

“Controlamos os primeiros 15 minutos de jogo, depois começamos a não encontrar espaços, erramos muitos passes; Não conseguimos manter a mesma intensidade que de costume. Mas o segundo tempo começou ao contrário: entramos dormindo, sofremos o gol e, depois, o time melhorou e conseguimos a vitória. Acho que é normal, pois viemos de muitos clássicos em sequência, nos quais o estresse aumenta, o nível de exigência é muito grande. Não gosto de ganhar assim, mas foi uma vitória muito importante. Se empatássemos ou perdêssemos, ficaríamos fora do G-4”.

Agora, o Vasco terá outro desafio em que não pode errar: contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, na terça-feira (27). Emiliano considera que o time tem condições de ir bem, pois sabe que um erro pode eliminá-lo precocemente, em caso de derrota.

“Sabemos que a Copa é muito importante e prestigiosa. Vamos experimentar pela primeira vez e o time não precisa de motivação. Eles já sabem que, se errarmos, vamos para casa. Então, o alerta é máximo. Mas, nesse tipo de jogo, sei que o grupo responde porque está acostumado a trabalhar sob pressão. Temos que estar alertas porque não vai ser um jogo fácil, assim como todos os próximos também não vão. Mas vejo o time pronto para isso”, afirmou.

