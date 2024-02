Inter terá desfalques de Rochet e Mercado no Gre-Nal 441

O Internacional terá desfalques de peso para o Gre-Nal 441. O goleiro Rochet e o zagueiro Mercado estão fora do clássico contra o Grêmio, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 10ª rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Por outro lado, o técnico Eduardo Coudet terá o retorno de um titular no meio-campo.

Mercado, de 36 anos, na vitória sobre o Novo Hamburgo , saiu durante o jogopor conta de uma pancada no joelho esquerdo e não participou das atividades durante a semana. Já Rochet, de 30, ainda não jogou nesta temporada por conta de um desconforto na região torácica e segue em avaliação diária pela comissão técnica.

Sem Rochet e Mercado à disposição, o técnico Eduardo Coudet deve manter o goleiro Anthoni na meta e promover a titularidade Robert Renan ao lado de Vitão na defesa. Maurício, por sua vez, retorna após ser poupado. O Inter deve ir a campo com Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Já classificados para a fase final, Internacional e Grêmio disputam a liderança da classificação geral. Mas o Colorado é o líder com 22 pontos, enquanto o Tricolor é o segundo com 20. Dessa forma, em caso de vitória, o Inter garante o primeiro lugar geral de forma antecipada.

